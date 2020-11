Przełom w badaniach nad koronawirusem. Badanie pokazuje, że bezobjawowcy nie zakażali

1 174 osoby miały bliski kontakt z chorymi bezobjawowo. U żadnej z nich nie wykryto obecności koronawirusa. Ta liczba rzuca zupełnie nowe światło na sposób patrzenia na pandemię. Do tej pory eksperci i wirusolodzy byli zgodni do tego, że "bezobjawowcy" także zakażają. Choć ten pogląd był poparty naukowo, to badanie z Wuhan może zmusić ekspertów do ponownego przeanalizowania tego poglądu.