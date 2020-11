Koronawirus a depresja. Naukowcy publikują najnowsze dane

Zobacz: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy [Wideo]

Problemy ze snem

Dr Silvia Berdullas-Saunders poinformowała, że w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 , ponad 41 procent Hiszpanów śpi mniej niż we wcześniejszym okresie. Jedna z głównych autorek ankiety zatytułowanej "Złe samopoczucie psychologiczne w okresie COVID-19" wyjaśnia, że choć problemy ze snem nie są objawem mogącym bezpośrednio wskazywać na depresję, to świadczą o pogarszaniu się zdrowia psychicznego mieszkańców Hiszpanii.

Sytuacja w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez UCE RESEARCH i SYNO Poland aż 47 procent obawia się o swoje zdrowie psychiczne z powodu drugiej fali pandemii. Większe obawy wyraziły kobiety. Zdaniem ekspertów wynika to z umiejętności intuicyjnego wyczuwania nadchodzących problemów.

- Obawy o zakażenie czy brak dostępu do lekarzy występowały już podczas pierwszego lockdownu. Wtedy mieliśmy np. kilkanaście zakażeń dziennie, a w ostatnim czasie liczba nowych przypadków drastycznie rośnie - wyjaśnia Damian Markowski cytowany przez serwis TVN24. - Ale problem z dostępem do lekarzy nie pojawił się teraz. System opieki zdrowotnej w Polsce był już wcześniej przeciążony, a COVID-19 tylko sprawił, że stał się on teraz szczególnie widoczny dla społeczeństwa - dodaje ekspert z aplikacji Therapify.