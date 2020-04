Przebywasz na kwarantannie domowej? Nie wypuszczaj swojego kota na zewnątrz

Kwarantanna a zwierzęta domowe

Co w takim razie powinni zrobić właściciele kotów? Główna rada Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego to zachowanie podstawowych zasad higieny i częste mycie rąk. Eksperci uważają, że koty powinny być trzymane w domu tylko wtedy, kiedy nie wywołuje to u nich zbędnego stresu i jest to przez nie akceptowane.