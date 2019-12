Prezenty na święta. Jutro ostatni "bezpieczny" dzień na zakupy. Zamówisz później - ryzykujesz

Firmy kurierskie, takie jak inPost czy DPD, już wcześniej ogłosiły, do kiedy należy złożyć świąteczne zamówienie. Potwierdzają to statystyki. Jeśli chcemy mieć pewność, że paczka przyjdzie, to właśnie jest ostatni dzwonek.



Kiedy zrobić zakupy na święta? (Shutterstock.com)

Z wyników sprzedaży ponad 12 tys. e-sklepów korzystających z oprogramowania Shoper wynika, że 17 grudnia to ostatni najlepszy dzień na zrobienie zakupów w internecie. To właśnie wtedy sprzedaż jest największa. Nie ma w tym przypadku. Zamawiając na tydzień przed świętami Polacy wierzą, że paczka dotrze na czas.

- Statystyki Shopera pokazują, że Polacy są świadomi, jak mocno obciążone pracą są w grudniu firmy kurierskie. Zapewne nie raz doświadczyli niezręcznej sytuacji, gdy zamówiona paczka z prezentem dotarła dopiero po świętach. Dlatego właśnie szczyt zainteresowania zakupami w sieci przypada na tydzień przed Wigilią. Dzisiejsze i jutrzejsze wyniki sprzedażowe polskich sklepów internetowych zapewne nie będą tak wysokie jak w Black Friday, ale spodziewamy się, że będzie to grudniowy rekord - ocenia Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Poczta Polska, DPD, zagwarantowały, że prezenty dotrą na pewno na czas tylko, jeśli zostaną zamówione do 15 grudnia. Teoretycznie jest więc już po terminie, choć firmy przypominają, że dokładają wszelkich starań, by wszystkie zamówione przesyłki dotarły pod choinkę o czasie.

- W szczycie paczkowym pracujemy szczególnie intensywnie, by wszystkie przesyłki naszych klientów dostarczyć maksymalnie w ciągu 48 godzin tj. dwóch dni roboczych - komentuje w rozmowie z WP Tech Magdalena Bugajło, dyrektor ds. Komunikacji i PR DHL Parcel.

Ofertę inPost dla spóźnialskich ma inPost. Jeżeli kupimy coś w sieci do piątku 20 grudnia, a sklep dostarczy tę przesyłkę do sieci nie później niż do godziny 18:00 tego dnia, to firma gwarantuje, że paczka zostanie dostarczona przed wigilią do wybranego paczkomatu.