Premier Ukrainy dziękuje Polsce. Kolejna partia satelitów Starlink przekazana

Ukraina otrzymała od Polski trzecią partię satelitów Starlink, o czym poinformował m.in. premier Ukrainy, Denys Szmyhal. Urządzenia mają trafić do żołnierzy, sektora medycznego oraz energetycznego. Polityk podziękował Polsce i Polakom za pomoc. Przypominamy, co to za urządzenia i jaką funkcję pełnią w Ukrainie.