Prawidłowa temperatura ciała człowieka. 36,6 to za dużo

Temperatura ciała przeciętnego człowieka spada, i jest to trend widoczny od dziesięcioleci. To wniosek, do którego doszedł zespół Julie Parsonnet z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii.

Prowadzi to do wniosku, że w porównaniu z czasem, gdy ustalano obowiązujące normy, temperatura ciała zdrowego mężczyzny spadła o około 0,6 stopnia Celsjusza, a kobiety o około 0,3 stopnia. Zdaniem badaczy daje to przeciętny spadek rzędu 0,03 stopnia na dekadę. Choć naukowcy nie wskazali, jaką wartość należy uznać za współczesną normę, to ich badania wskazują, że należy ją skorygować w dół.