Uważa się, że oglądanie filmów w domu nigdy nie będzie tym samym, co wyprawa do kina. Różnica między tymi dwoma sposobami doświadczania dziesiątej muzy zmniejszyła się jednak znacznie na przestrzeni lat. Kiedyś była ogromna i sala kinowa oferowała dramatycznie odmienne, zwielokrotnione oraz potężniejsze doznania. Wielki ekran, przejmujący dźwięk i niepowtarzalna atmosfera kinowego rytuału po prostu nie mogły być odtworzone w domu. Dziś jednak, dzięki postępowi technologicznemu, ta przepaść bardzo się skurczyła. Można nawet powiedzieć, że domowe oglądanie uzyskało w niektórych aspektach znaczną przewagę.

Tylko w domu

Zalety kina w domu są powszechnie znane. Można między innymi w dowolnym momencie przerwać oglądanie. Można też przygotować sobie przekąski, jakie się tylko chce. Można oglądać, co się chce, kiedy się chce i w czym się chce, choćby i w piżamie. Teraz jednak można w domu mieć także to, czego w kinie nigdy nie mielibyśmy szansy zobaczyć. Seriale już nie ustępują klasycznym produkcjom filmowym ani pod względem budżetu, ani rozmachu, ani jakości produkcji. A flagowe produkcje największych platform streamingowych pojawiają się na wielkim ekranie, gdy wstawimy taki ekran do naszego salonu. I większość kinomaniaków już dawno to zrobiła. To jednak nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że choć film czy serial to tak zwane ruchome obrazy, to doświadczamy ich nie tylko wzrokiem. Słuch również odgrywa niebagatelną rolę.

Dźwięk jak w kinie

Kinowe brzmienie w domowych warunkach to nie jest oczywiście koncepcja nowa. Od wielu lat w sprzedaży dostępne są coraz to nowsze i oferujące lepszą jakość dedykowane zestawy głośników. I coraz bardziej udanie niwelują one różnicę między tym, jak film brzmi w kinie, a jak w domu. Nie wszyscy jednak mają odpowiednio wiele miejsca do rozstawienia kilku głośników. I nie każdemu chce się męczyć z podpinaniem kabli oraz przejściówek. Na szczęście te problemy znikają w przypadku najnowszych, inteligentnych soundbarów, łączących się bezprzewodowo z telewizorami.

Ósmy rok z rzędu Samsung jest niekwestionowanym liderem tego rynku. Według danych ogólnoświatowej firmy badawczej Futuresource Consulting za 2021 rok, prawie co piąty soundbar kupowany gdziekolwiek na świecie został wyprodukowany właśnie przez słynny koreański koncern. Popularność świadczy również o jakości. Firma produkuje i sprzedaje mnóstwo tego typu zaawansowanych głośników. I dzięki temu ma również wielkie środki na rozwijanie związanych z nimi technologii. Innowacje rodzą się właśnie tutaj.

Najnowsze rozwiązania

Tegoroczna oferta Samsunga oznacza kolejny krok naprzód. Nowe soundbary z renomowanej Q-Serii obsługują oczywiście najnowszy standard brzmienia Dolby Atmos[1]. Ten format diametralnie zmienia sposób, w jaki tworzony i emitowany jest dźwięk. W budowaniu sceny dźwiękowej bazuje na brzmieniu obiektów umieszczonych w trójwymiarowej przestrzeni kreowanej przez system głośników. To nowa definicja dźwięku prawdziwie przestrzennego. Takiego jak w kinie. A teraz również w domu. I po raz pierwszy, właśnie dzięki nowej Q-Serii, bez żadnych przewodów. Wcześniej do obsługi Dolby Atmos zawsze konieczne było fizyczne połączenie głośników z telewizorem. Nowe soundbary Samsung eliminują tę niedogodność[2]. Jedyny kabel, którego potrzebują, to ten zasilający.

Topowym modelem przeznaczonym dla tych, którzy nie uznają żadnych kompromisów, jest soundbar Q990B. Moc całkowita tego urządzenia to ponad 650W. Posiada 22 głośniki w systemie 11.1.4. Zgodność nie tylko z Dolby Atmos, ale też z Wi-Fi czy Bluetooth. Taką samą funkcjonalność posiada również jego młodszy brat, soundbar Q930B. Jego bezprzewodowe głośniki 9.1.4 również potrafią potężnie zabrzmieć z mocą 540W.

Jeśli ktoś woli rozsądny kompromis między jakością i ceną, to najlepszym wyborem będzie model Q800B. Ma praktycznie wszystkie funkcje i możliwości swojego większego brata. I dodatkowo 11 głośników w konfiguracji 5.1.2 o mocy 360 W, czyli nadal wystarczająco wiele, by zagwarantować nam kinowe brzmienie w naszym salonie.

Dźwiękowa inteligencja

Wspomniane soundbary Samsunga nie są jedną z najlepszych propozycji na rynku dlatego, że świetnie brzmią. A owszem – brzmią. Ich wielką zaletą jest także to, że nie tylko perfekcyjnie emitują dźwięk, ale również same wiedzą, jak go emitować. Te naszpikowane innowacjami urządzenia (modele z 2022 roku, Q700B i wyższe) potrafią, dzięki systemowi Dopasowania Dźwięku do Przestrzeni, rozpoznać akustykę pomieszczenia. I dostosować się do niej tak, by uzyskać najlepszy jakościowo rezultat. Posiadają również dedykowany Tryb Gry Pro[3], który optymalizuje brzmienie pod kątem gier konsolowych. Oczywiście wszystkie obsługują funkcję Q-Symphony, kompatybilną z wybranymi telewizorami Samsung Excellence Line, Neo QLED, QLED lub Crystal UHD*, wykorzystuje głośniki samego telewizora jako uzupełniające źródła do kreacji harmonijnej i przestrzennej sceny dźwiękowej.

Chcemy prawdziwie kinowych wrażeń w domu? Chcemy oglądać najlepsze seriale na własnej kanapie lub w fotelu i czuć się tak, jakbyśmy byli w kinie? To już nie jest niewykonalne. Dobry telewizor. Dobry soundbar. Ściemnione światła. Być może popcorn. I trudno będzie zobaczyć różnicę. Albo ją usłyszeć.

*Informacja o kompatybilności jest dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl

[1] Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.

[2] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung z 2022 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl.

[3] Dotyczy tylko kompatybilnych telewizorów i konsoli do gier (Xbox one, PS4, Nintendo Switch - i nowsze).