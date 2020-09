Pożary w USA. Naukowcy: gigantyczny dym dotarł do Europy

Eksperci dokonują analiz stanu atmosfery za pomocą satelitów i baz naziemnych. Dane uzyskane dzięki orbitalnym obserwacjom wskazują, że obecne pożary są o wiele bardziej intensywne niż średnia w latach 2003-2019 dla całego kraju i dotkniętych państw . Pracownicy CAMS podali, że potężne ilości gęstego dymu przebyły już osiem tysięcy kilometrów i dotarły do Europy Północnej.

- Pożary emitują tak dużą ilość zanieczyszczeń do atmosfery, że ciągle widzimy gęsty dym na odległość ponad ośmiu tysięcy kilometrów. Skala i wielkość żywiołu są na poziomie znacznie wyższym, niż w którymkolwiek z osiemnastu lat, które obejmują dane z naszego monitoringu - poinformował Mark Parrington, starszy naukowiec CAMS i ekspert ds. pożarów.

Powyższa mapa przedstawia globalną głębokość optyczną aerozolu przy długości fali wynoszącej 550 nanometrów. Głębokość optyczna (grubość optyczna) to parametr opisujący zmianę natężenia światła podczas jego przechodzenia przez ośrodki takie jak gazy, chmury, fitoplankton w wodzie i inne zawiesiny . Na ilustracji widać, jak chmury dymu docierają do Europy.

Eksperci poinformowali, że w związku z pożarami doszło do emisji dużej ilości węgla do atmosfery. Jak czytamy na stronie Copernicus Atmosphere Monitoring Service, w Kalifornii powstało go 21,7 megaton, w Oregonie 7,3 megaton, a w Waszyngtonie 1,4 megaton.