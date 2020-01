Pożary w Afryce są inne niż te w Australii

Według Global Forest Watch to w Demokratycznej Republice Konga wybucha więcej pożarów niż w Australii czy Brazylii. Ale pod względem spalonej powierzchni Australia nie ma sobie równych. Ekspert w rozmowie z WP Tech mówi, że spłonął już obszar o wielkości 80 tys. kilometrów kwadratowych. Czyli tyle, co 1/4 Polski.

Jak mówi dr Witold Lenart w rozmowie z WP Tech, australijskich pożarów nie można porównywać do tych, które mają miejsce w Afryce. To zupełnie inna sytuacja.

- W Australii spłoną obszar wielkości 80 tys. kilometrów kwadratowych. To jest prawie tyle, co 1/4 wielkości Polski – zaznacza Lenart.