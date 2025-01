Powstały drony wychwytujące mikroplastik z oceanów. Mają specjalne zęby

Mikroplastik to małe cząsteczki tworzyw sztucznych, których wymiary nie przekraczają 5 mm. W ostatnich latach wykryto go w wodzie z kranu i butelkowanej, w rzekach, jeziorach i oceanach, a nawet w ludzkich organizmach. Niewykluczone więc, że pijemy i spożywamy go codziennie. Skąd się tam wzięły? Przez np. degradację większych odpadów plastikowych, uwalnianie mikrokulek z produktów kosmetycznych czy wypłukiwanie włókien z odzieży syntetycznej podczas prania. Wprowadzenie tych cząstek do środowiska naturalnego stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale dla wszelkich organizmów wodnych, które mogą je spożywać, powodując ich nagromadzenie w łańcuchu pokarmowym.