Powstał najmniejszy czip w historii. Ma zrewolucjonizować medycynę

Nowy czip ma objętość mniejszą niż 0,1 milimetra sześciennego, co oznacza, że jest wielkości roztocza kurzu domowego. Jest tak mały, że można go wszczepić za pomocą igły podskórnej. Naukowcy chcą go wykorzystywać do pomiaru wewnętrznej temperatury ciała, ale jego możliwości się na tym nie kończą.