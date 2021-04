Pentagon: podskórny chip wykrywa COVID-19, zanim wystąpią objawy

Wojskowi pochwalili się bowiem opracowaniem miniaturowego, wszczepianego do ciała sensora, który jest w stanie wykryć COVID-19 na bardzo wczesnym etapie. W praktyce oznacza to możliwość wczesnego wykrywania nosicieli koronawirusa SARS-CoV-2 i reagowania, zanim pojedyncze przypadki zakażenia przerodzą się w epidemię.

Wykrywanie koronawirusa SARS-CoV-2

Zaproponowane przez DARPA rozwiązanie, choć potencjalnie przełomowe, ma jednak istotną wadę. Jest nią konieczność powszechnego zastosowania sensorów, co – o ile w przypadku wojska wydaje się wykonalne – wśród ludności cywilnej może wywołać sprzeciw podsycany obawami opartymi na różnych teoriach spiskowych .

Szybkie leczenie COVID-19

Warto przy tym zaznaczyć, że chip wykrywający koronawirusa to tylko część kompleksowego rozwiązania, zaproponowanego przez wojsko. Drugim, istotnym elementem, jest filtr, który w połączeniu ze sprzętem do dializy pozwala na szybkie i efektywne usuwanie wirusa z krwi, radykalnie przyspieszając powrót zakażonych do zdrowia.