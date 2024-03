Poważny cios w Rosjan. To trzeci taki przypadek

Rosjanie stracili nowoczesny system walki elektronicznej "Palantin", donosi ukraiński serwis Militarny, powołując się na informacje Sił Operacji Specjalnych Ukrainy. Do zniszczenia cennego sprzętu wojskowego doszło w obwodzie zaporoskim. Ukraińcy namierzyli "Palantin" podczas misji rozpoznawczej, a następnie zniszczyli go przy pomocy systemu HIMARS. Przypominamy, czym jest "Palantin" i do czego służył Rosjanom.