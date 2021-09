Poważne zagrożenie dla zielonej transformacji europejskiej gospodarki. Geopolityka w nowej rzeczywistości

Jednakże największym problemem OZE jest uzależnienie od tzw. metali ziem rzadkich pokroju np. holmu, terbu, europu czy neodymu, których 85 proc. światowych dostaw kontrolują Chiny, a 6 proc. i 2 proc. dostaw należy kolejno do Australii oraz USA. Warto wspomnieć, że nie zawsze tak było. W latach 1966-1984 to USA było głównym eksporterem odpowiadającym za 64 proc światowego wydobycia, ale po włączeniu się do gry Chińczyków udziały spadały aż do zamknięcia kompleksów przetwórczych w 1998 roku, a samej kopalni Mountain Pass 4 lata później.