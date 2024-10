Potężny cios w Hezbollah. Bojownicy stracili niemal połowę arsenału rakietowego

Od niemal dwóch tygodni Izrael prowadzi intensywną kampanię wymierzoną w infrastrukturę Hezbollahu. Początek operacji miał miejsce ponad dwa tygodnie temu, kiedy to bojownicy tej organizacji stracili swoje urządzenia komunikacyjne. – Przypuszczalnie zdalnie doprowadził do tego Mosad, wywołując eksplozje pagerów i krótkofalówek należących do terrorystów, przypomina Polska Agencja Prasowa, powołując się na "New York Times".