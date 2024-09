B-21 Raider to bombowiec wykorzystujący technologię stealth, która obejmuje szereg rozwiązań utrudniających jego wykrycie przez dostępne środki obserwacji i rozpoznania. Maszyna została zaprojektowana do operowania bez wykrycia przez systemy radarowe. Maszyna napędzana jest przez dwa silniki Pratt & Whitney i może osiągać prędkość do 1 tys. km/h. Dzięki swojej konstrukcji, B-21 Raider może operować na pułapie do 15 tys. metrów i ma zasięg aż 11 tys. km. Bombowiec jest przygotowany do przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia, w tym broni konwencjonalnej i nuklearnej.