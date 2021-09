Poszedł na grzyby. Znalazł prawdziwą bombę

Mimo tego, że tego typu pociski mają już kilkadziesiąt lat, nadal mogą być niebezpieczne. Lubuska policja apeluje, by zawsze zachowywać się rozsądnie w przypadku odkrycia takiego znaleziska. Nie należy dotykać znalezionych przedmiotów, wykopywać ich z ziemi, umieszczać w ognisku czy wrzucać do wody. Jedyne, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, to oznaczyć w jakiś sposób miejsce, by móc do niego wrócić i poinformować służby.