Poszedł na grzyby. Zamiast nich znalazł skarb sprzed 3300 lat

- Zauważyłam kawałek metalu i kopnąłem go - powiedział Novák w rozmowie z Radio Prague International. - Później zorientowałem się, że jest to ostrze miecza. Zacząłem kopać trochę głębiej i natknąłem się na topór. - Grzybiarz swoje znalezisko zgłosił archeologom, którzy potwierdzili, że broń została wykonana z brązu i liczy sobie ok. 3300 lat.

Juchelka i jego koledzy ukończyli kilka analiz artefaktów, w tym testy składu chemicznego. Ustalili, że bogato zdobiony miecz został wykonany w epoce brązu w północnej Europie. Wydaje się najbardziej podobny do mieczy znajdowanych na terenach obecnej Szwecji. Z kolei topór zdaje się być wytworem lokalnych rzemieślników, co potwierdza analiza składu chemicznego.

Ze względu na technikę wykonania miecza - wytopienia go z formy zamiast wybijania - najprawdopodobniej nie służył on do walki. Nie byłby dostatecznie wytrzymały. Naukowcy podejrzewają, że był on wykorzystywany w ceremoniach, być może pochowano z nich zmarłego. Nie wiadomo jednak, jak miecz i topór trafił do czeskiego lasu. "Znaleziska mogą być związane z kultem religijnym lub być częścią jakiegoś większego skarby, ale nic nie jest pewne", podsumowują badacze.