Kazachstan miał wystawić na aukcji łącznie 117 samolotów. Jak wyjaśnia Defence Blog, są to maszyny, "które wcześniej służyły w jednostkach wojskowych w obwodach Ałmaty, Abai, Karaganda i Szymkent". Z dostępnych informacji wynika, że sprzedawane radzieckie myśliwce i bombowce nie nadają się już do użytku, a ich modernizacja jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia.

Z dokumentów określających warunki sprzedaży wynika również, że maszyny muszą zostać zlikwidowane przez nabywcę. Co więcej, "ze względu na stan techniczny i unikatowość wycenianych aktywów, ich wykorzystanie do innych celów, w tym jako źródła części zamiennych, nie jest możliwe". Takie postanowienia mocno ograniczają potencjalną liczbę zainteresowanych zakupem maszyn.

Wycofane ze służby radzieckie myśliwce i bombowce mogłyby trafić do Ukrainy, gdzie zapotrzebowanie zarówno na samoloty, jak i części do nich jest ogromne. Ukraińcy, którzy od dawna rozwijają umiejętności związane z improwizacją sprzętową, bez wątpienia poradziliby sobie z wyborem najlepszych i wciąż nadających się do użytku elementów MiG-ów, czy bombowców opracowanych przez Suchoja. Wśród sprzedawanych maszyn są myśliwce MiG-27, MiG-29 czy MiG-31, z których obecnie aktywnie korzystają Siły Powietrzne Ukrainy.

Przykładowo myśliwce MiG-29, których część Ukraińcy otrzymali od swoich sojuszników, uznawane są za jedne z najlepszych maszyn okresu zimnej wojny. Ich możliwości często są porównywane do wczesnych modeli amerykańskich myśliwców F-15 oraz F-16. MiG-i-29 zostały opracowane z myślą o niszczeniu celów powietrznych i naziemnych. Ze względu na ich zasięg wykorzystuje się je głównie do walki blisko frontu i własnych sił. W MiG-ach zastosowano dwa silniki - Klimow RD-33, co znacznie zwiększa ich szanse na przetrwanie nawet w przypadku trafienia przez wroga. Nawet gdy jeden z silników przestanie działać, drugi umożliwia bezpieczne dolecenie do miejsca lądowania.