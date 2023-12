Ponad 300 przechwyceń rosyjskich samolotów. W 2023 r. myśliwce NATO miały co robić

Rzecznik NATO Dylan White przekazał, że "wojna Rosji z Ukrainą stworzyła najniebezpieczniejszą sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Europie od dziesięcioleci". Dlatego myśliwce państw sojuszniczych dyżurują całą dobę przez 365 dni w roku, pozostając w gotowości do reagowania na nieprzewidziane incydenty. Misje NATO Air Policing mają bowiem na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Sojuszu. Maszyny i piloci oddelegowani do pełnienia dyżurów pozostają w gotowości "RS-15" (Readiness State RS-15), co w praktyce oznacza gotowość do startu w ciągu 15 minut od momentu otrzymania rozkazu.