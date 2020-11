Ponad 3 miliardy ludzi na świecie jest dotknięte niedoborem wody

Coraz większe problemy

– Musimy bardzo poważnie potraktować równie oba rodzaju niedobory wody. Pierwszy to brak równowagi między podażą a popytem na zasoby słodkiej wody, a drugi jest odzwierciedleniem nieodpowiednich wzorców opadów. (...) Niedoborami wody i niedoborami w rolnictwie należy się zająć natychmiast i odważnie – stwierdzi Qu Dongyu, dyrektor generalny Food and Agriculture Organization of the United Nations.