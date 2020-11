1 procent farm na świecie dysponuje 70 procentami globalnych pól uprawnych

Badacze odpowiedzialni za raport odkryli, że kontrola nad ziemią stała się od lat 80. znacznie bardziej skoncentrowana zarówno bezpośrednio poprzez własność, jak i pośrednio poprzez rolnictwo kontraktowe. Skutkuje to większą destrukcją środowiska naturalnego – wielkie monokultury rolne powodują na nim większy negatywny impakt niż starannie prowadzone małe gospodarstwa.

Wsparcie drobnych gospodarstw

Najmniejsze nierówności w tym względzie badacze stwierdzili Chinach i Wietnamie, a największe w Ameryce Łacińskiej, gdzie biedniejsze 50 proc. ludzi posiada zaledwie 1 proc. ziemi. Azja i Afryka mają natomiast najwyższy udział małych gospodarstw rolnych, w których wkład ludzki jest zwykle wyższy niż czynniki chemiczne i mechaniczne. Na całym świecie od 80 do 90 proc. gospodarstw rolnych to właśnie małe gospodarstwa, jednak obejmują one tylko niewielką i kurczącą się część ziemi i produkcji handlowej.