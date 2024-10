Pomogli Izraelowi odeprzeć atak Iranu. Kolejne fakty wychodzą na jaw

Amerykańskie okręty wojenne stacjonują obecnie we wschodniej części Morza Śródziemnego, na Morzu Czerwonym, w Zatoce Omańskiej, a także na Morzu Arabskim. W pełnej gotowości czuwają od 7 października 2023 r. kiedy to miał miejsce atak Hamasu na Izrael . Wiadomo, że tym razem użyto pocisków przechwytujących, które znajdowały się na pokładach USS Bulkeley (DDG-84) oraz USS Cole (DDG-67) .

Są to amerykańskie niszczyciele typu Arleigh Burke. Cechują się długością ok. 155 m i szerokością ok. 20 m oraz osiąganiem prędkości maksymalnej na poziomie ok. 30 węzłów. Poza systemami walki elektronicznej posiadają bardzo szeroką gamę uzbrojenia, które obejmuje karabiny, działa strzeleckie, wyrzutnie torped oraz różnego rodzaju pocisków. Pentagon nie ujawnił, jakie środki zostały wykorzystane w celu zwalczania pocisków użytych przez Iran.