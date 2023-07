Polują na nie od dawna. Udało im się zniszczyć jeden egzemplarz

AS90 w istocie jest zbliżoną do polskich AHS Krab armatohaubicą kal. 155 mm. Nic zatem dziwnego, że dla Rosjan od kilku miesięcy jest to jeden z priorytetowych celów. Jak zauważa Ukraine Weapons Tracker, armia Putina zniszczyła po raz pierwszy AS90 w Ukrainie. Wojsko zrobiło to w wyjątkowo widowiskowy sposób, bowiem sprzęt został właściwie rozerwany na strzępy.