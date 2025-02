Polskie śmigłowce szturmowe Mi‑24W w Ukrainie. Wykonują specjalne zadania

Polskie śmigłowce Mi-24W zostały przekazane Ukrainie latem 2023 roku. W ramach wsparcia wojskowego Polska przekazała wówczas co najmniej 12 maszyn tego typu. Kolejne 12 egzemplarzy Mi-24 przekazała Macedonia Północna .

Śmigłowce Mi-24 przekazały także Czechy. Według oficjalnych informacji było to osiem egzemplarzy, jednak liczba ta jest obiektem spekulacji. Wynikają one z faktu, że Czechy eksploatowały 17 takich maszyn, a obecnie mają tylko jedną, co pozwala na przypuszczenie, że Ukraina mogła otrzymać w sumie nawet około 40 takich śmigłowców.