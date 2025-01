Mieli 12 śmigłowców. Oddali Ukrainie co do jednego

Od momentu ogłoszenia przekazania tych śmigłowców do ich pierwszego publicznego pojawienia się minęło ponad 1,5 roku. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę stan floty Mi-24 w Północnej Macedonii na początku 2023 r. Wówczas armia miała tylko dwa Mi-24W w służbie, cztery były w magazynach, a sześć ostatnich stanowiły tylko "dawców części zamiennych". Macedonia oddała więc Ukrainie wszystkie Mi-24, które znajdowały się w arsenale wojsk.

Defense Express zauważa, że w sieci pojawił się wreszcie dowód dostarczenia do Ukrainy śmigłowców z Macedonii. To zdjęcie pilotów ukraińskiej armii, w tle którego widać Mi-24 w kamuflażu charakterystycznym dla sił zbrojnych Macedonii Północnej. Jest to więc jedna z maszyn, których przekazanie zapowiadano w 2023 r. Łącznie miało ich być 12, z czego 10 stanowią warianty Mi-24W, natomiast dwie to Mi-24K w wersji rozpoznawczej Mi-24K.