Polskie Abramsy na poligonie. Zaczęło się szkolenie czołgistów

Czołgi zamówione przez Polskę to model M1A1FEP (Firepower Enhancement Package) , czyli modernizacja zaopatrzona w pakiet zwiększający ich siłę ognia. Jest to wersja, z jakiej podczas misji korzystają na przykład osławione jednostki amerykańskich Marines. Wyróżnia się ona dodatkowym opancerzeniem wytwarzanym ze zubożonego uranu oraz posiadaniem doskonałej kamery termowizyjnej HTI-SGF block 1 ułatwiającej pracę działonowego.

Napędzane silnikiem turbowałowym Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1500 koni mechanicznych czołgi pokryte są warstwowym pancerzem typu Chobham oraz pancerzem reaktywnym. Mogą rozwinąć one maksymalną prędkość 66,7 km/h, choć w terenie jest to zwykle około 48,3 km/h. Zasięg na jednym tankowaniu to około 465 kilometrów. Najistotniejsze jest jednak uzbrojenie, gdyż poza jednym karabinem maszynowym M2HB o kalibrze 12,7 mm i dwoma karabinami M240 kalibru 7,62 Abrams wyposażony jest też w gładkolufową armatę M256 o kalibrze 120 mm.