Polska wyda setki milionów. Chodzi o produkcję nitrocelulozy

Morawiecki mówi o inwestycjach

– Po naradach ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydentem Andrzejem Dudą podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu dodatkowych środków 300 do 400 mln zł w odbudowę możliwości produkcyjnych nitrocelulozy – mówił Morawiecki.

Morawiecki poinformował również o zainwestowaniu dodatkowych środków – od 300 do 400 milionów złotych w odbudowę możliwości produkcyjnych nitrocelulozy. Jest to mieszanina estrów celulozy oraz kwasu azotowego o bardzo silnych właściwościach wybuchowych. Wykorzystuje się ją m.in. do produkcji prochu bezdymnego.