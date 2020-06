Polska wraca do biur. Mniej wyjazdów służbowych, ale praca zdalna nie zniknie

Zakładane plany są w większości wieloetapowe. Pracownicy 41 proc. firm mogą nadal pozostać w domu, jeśli chcą. 26 proc. z badanych oczekuje pracy z biura od osób z wybranych grup - tych, których zadania wymagają obecności na miejscu. Na obowiązkowy, ale w trybie zmianowym powrót do biurek zdecydowało się ok. 20 proc. firm.

Podstawowe środki higieny to już standard i wprowadzają go wszyscy, bez wyjątku. W każdym biurze pojawią się: maseczki, rękawiczki, regularne odkażanie i rezerwacja biurek. Wiele organizacji ograniczyło do minimum korzystanie z przestrzeni wspólnych (windy, kuchnie, kafeterie), a niektóre dodatkowo zainstalowały systemy pomiaru temperatury ciała i pracują nad zabezpieczeniem podróży pracowników do pracy.