Źródło zdjęć: © Domena publiczna, U.S. Army | Capt. Jesse Paulsboe

Miliardy dolarów od Amerykanów. To pożyczka na zakup śmigłowców Apache

Polska zawarła kolejną już umowę ze Stanami Zjednoczonymi na pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing (FMF). Pozyskane w ten sposób środki pomogą w finansowaniu zakupu 96 śmigłowców AH-64E Apache, które zastąpią przestarzałe poradzieckie śmigłowce pozostające na wyposażeniu armii. W ostatnim czasie Polska otrzymała łącznie aż 7,08 mld USD w ramach pożyczek bezpośrednich od USA, co czyni nasz kraj jednym z największych beneficjentów tego programu.

Program Foreign Military Financing (FMF) jest jednym z kluczowych narzędzi amerykańskiej polityki zagranicznej, który umożliwia Stanom Zjednoczonym wspieranie sojuszników poprzez finansowanie zakupu sprzętu wojskowego. FMF jest częścią szerszej strategii USA mającej na celu wzmocnienie sił zbrojnych sojuszników oraz budowanie regionalnej stabilności i bezpieczeństwa, a jednocześnie sposobem na umacnianie przemysłu obronnego USA. W ramach tego programu Stany Zjednoczone udzielają funduszy w postaci dotacji lub pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Amerykanie udzielają Polsce pożyczki

Najwięksi beneficjenci FMF to kraje, które mają strategiczne znaczenie dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach do tej kategorii dołączyła Polska, która dzięki amerykańskim funduszom może przyśpieszyć transformację Sił Zbrojnych RP i wnieść istotny wkład w budowanie europejskiego bezpieczeństwa. Polskie władze właśnie zawarły ze Stanami Zjednoczonymi umowę na trzecią pożyczkę o wartości 3,08 mld USD (ok. 11,2 mld PLN). Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu 96 śmigłowców AH-64E Apache.

Maszyny, które w przyszłości trafią do pododdziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, zastąpią przestarzałe, poradzieckie śmigłowce Mi-24 oraz Mi-2. Ich wdrożenie do polskiej armii ma być kolejną epokową zmianą. Piloci zyskają dostęp do najnowszej wersji słynnych śmigłowców z rodziny Apache, które często ze względu na swoje cechy i możliwości są nazywane "latającymi czołgami".

Maszyny te mogą latać z maksymalną prędkość ok. 300 km/h i osiągać pułap do 6,1 km. Ich uzbrojenie, czyli podkadłubowe działko automatyczne M230 kal. 30 mm, ale też pociski przeciwpancerne Hellfire lub Hydra 70, a w przypadku polskich śmigłowców najprawdopodobniej także Stinger czy AGM-179A JAGM, pozwala na atakowanie szerokiej gamy celów. Zwłaszcza że za sprawą systemu Link 16 będą one mogły współpracować z czołgami Abrams, myśliwcami F-16, a w przyszłości także myśliwcami F-35.

Pożyczki w ramach FMF dla Polski

Polska łącznie otrzymała od Waszyngtonu 7,08 mld USD (ok. 27 mld PLN). Wcześniej Polska uzyskała pożyczkę na kwotę 2 mld USD w ramach umowy z 25 września 2023 r. oraz pożyczkę na kwotę 2 mld USD w ramach umowy z 1 lipca 2024 r. Rząd informował, że środki te zostaną przeznaczone m.in. "na dalsze wzmacnianie potencjału obronnego Polski poprzez zakup od strony amerykańskiej zdolności z zakresu obrony powietrznej i przeciwrakietowej". Warto również przypomnieć, że dawniej Polska skorzystała ze środków pozyskanych w ramach FMF na zakup 48 myśliwców F-16 Jastrząb.

