Polska rozbuduje system Patriot. Planuje zakup sześciu baterii

Patriot to nowoczesny rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej, produkowany przez jeden z największych koncernów zbrojeniowych świata - Raytheon. Jego pierwotna koncepcja została opracowana w 1961 r. jako System Obrony Powietrznej Armii na lata 70. (AADS-70). Dopiero w maju 1976 r. przemianowano go na system Patriot (ang. Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target), a jego pełna produkcja ruszyła w 1980 roku.