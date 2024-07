Polska już wie, co się dzieje w Rosji. Sami to sprawdzamy

Obserwacja ruchów potencjalnego wroga i wojsk mogących stanowić zagrożenie dla Polski to zadanie, które powierzono samolotom wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW&C. Warszawa postanowiła kupić je jeszcze w 2023 r., natomiast w ręce rodzimych żołnierzy trafiły w ostatnich miesiącach.

Wybór padł na dwa egzemplarze szwedzkich maszyn, które wcześniej służyły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zostały zastąpione nowocześniejszymi GlobalEye. Z tego powodu Saaby trafiły do magazynów w Szwecji, skąd w dalszej kolejności zostały wysłane do Polski. Pierwsza maszyna zwiadowcza wylądowała w Polsce w marcu br., natomiast druga dołączyła do niej w połowie czerwca.