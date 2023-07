Polska Agencja Kosmiczna werbuje. "To jest nasz czas"

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna otworzyła się dla polskich naukowców. W związku z tym POLSA poszukuje chętnych, którzy zaproponują eksperymenty, jakie mogą zostać zrealizowane w czasie misji na ISS. Ich celem ma być weryfikacja technologii w warunkach kosmicznych i prowadzenie badań.

"Badania i eksperymenty w warunkach, jakie panują na ISS, to zaproszenie do wejścia na wyższy poziom technologiczny, naukowy, biznesowy. To jest nasz czas i cały sektor kosmiczny wraz z POLSA musi zrobić wszystko, aby maksymalnie dobrze go wykorzystać", wyjaśnia prof. Grzegorz Wrochna zachęcając Polaków udziału w konsultacjach.

Polscy naukowcy na ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to nowoczesne laboratorium umieszczone na niskiej orbicie, gdzie można przeprowadzać eksperymenty, których nie dałoby się przeprowadzić na Ziemi ze względu na specyficzne warunki. Eksperci zachęcają do opracowania programów badawczych z zakresów m.in. astrobiologii, astronomii, fizyki, materiałoznawstwa, meteorologii, a nawet medycyny i psychologii. Zainteresowani, którzy chcą spróbować przeprowadzić eksperyment na ISS, muszą do 31 lipca wypełnić formularz zgłoszeniowy ze swoją propozycją.

To ogromna szansa dla polskich naukowców, którzy zostali dopuszczeni do tego "ekskluzywnego" laboratorium. Biorąc pod uwagę wiele ostatnich sukcesów w branży kosmicznej, do której przyczynili się nasi inżynierowie, możemy spodziewać się naprawdę ciekawych pomysłów, które mogą zostać zrealizowane podczas misji na ISS.

Klaudia Stawska, współpracownik WP Tech