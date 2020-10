Połowa Wielkiej Rafy Koralowej już wymarła. Może nigdy się nie odrodzić

Wielka Rafa Koralowa Australii obejmuje 348 700 kilometrów kwadratowych powierzchni i jest największą na świecie. Niestety ten gigantyczny i unikalny ekosystem umiera na naszych oczach. Najnowsze badanie pokazało, że od 1995 roku już ponad połowa koralowców zginęła. Ma to bezpośrednio związek z rosnącą temperaturą oceanów spowodowaną katastrofą klimatyczną.

Badacze zajmujący się Wielka Rafą Koralową przestudiowali dane z lat 1995-2017 (wtedy zakończył się okres największego blaknięcia koralowców w historii). W tym okresie umarło od 50 do 60 proc. głównie dużych koralowców, które zapewniają warunki do życia innych organizmów.

Blaknięcie koralowcówzwiązane jest z rosnącą średnią temperaturą atmosfery i oceanów. Ta podniosła się już o 1 stopień Celsjusza w porównaniu do okresu przedindustrialnego. Zdaniem ekspertów, jeśli wzrost dojdzie do 1,5 stopnia, to zginie 90 proc. koralowców na świecie.