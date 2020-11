Politechnika Gdańska buduje centrum informatyczne STOS za blisko 156 mln złotych

Politechnika Gdańska oficjalne zainaugurowała swój flagowy projekt, który jednocześnie jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Trójmieście. Mowa o Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary Knowledge Services), które kosztem blisko 156 mln zł powstaje na terenie kampusu uczelni - przy ul. Traugutta , w sąsiedztwie budynku Zarządzania i Ekonomii PG - czytamy na stronie PG.

- CK STOS będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG i jednym z najbardziej innowacyjnych centrów informatycznych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Jego budowa jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych B+R, które wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych zbiorów danych - wyjaśnił rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde. - Będzie to możliwe dzięki superkomputerowi, który w przyszłości znajdzie się w centrum. Obrazowo mówiąc, to, co domowemu komputerowi PC zajęłoby kilka miesięcy, superkomputer w STOS-ie wykona raptem w kilka godzin - dodał.