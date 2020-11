Polscy i węgierscy żołnierze ćwiczą przed wylotem do Libanu

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana poinformowała o listopadowych manewrach wojskowych odbywających się na poligonie w Stargardzie. W ćwiczeniach biorą udział żołnierze z Polski i Węgier. Siły te przygotowywane są obecnie do wejścia w skład III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie .

Proces szkolenia został podzielony na kilka etapów. Do najważniejszych należy wymienić: przygotowawczy, zgrywający i końcowy. Ten ostatni będzie trwał aż do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania.