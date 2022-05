Polecą w kosmos po śmierci. Prochy zmarłych trafią na orbitę

Prochy zostaną dołączone do satelity telekomunikacyjnego, który wystartuje z wybrzeża Florydy. W praktyce oznacza to, że skremowane szczątki będą krążyć wokół Ziemi przez kolejną dekadę.

W kosmos zostaną wysłane m.in. prochy Marjorie Dufton, która pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych szkoliła się do pierwszej żeńskiej misji Mercury. Program odwołano w 1962 r. i kobieta nigdy nie miała okazji polecieć w kosmos, o co – zdaniem jej syna – miała żal do końca życia. Dufton zmarła w 2020 r.