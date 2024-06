Pole emitowane przez anteny telekomunikacyjne. GIOŚ opublikował badania

Pole elektromagnetyczne, będące połączeniem pola magnetycznego i elektrycznego, jest naturalnym zjawiskiem fizycznym. Jest ono obecne wszędzie w naszym środowisku i jest emitowane przez wszystkie organizmy, w tym również przez ludzi. Technologie telekomunikacyjne korzystają z promieniowania niejonizującego, które do tej pory nie zostało uznane za szkodliwe, mimo wieloletnich badań w tej dziedzinie.

Lokalne władze często muszą stawić czoła protestom mieszkańców przeciwko budowie nowych stacji bazowych telefonii komórkowej. Jest to szczególnie widoczne w mniej zurbanizowanych obszarach. Protesty te często są wynikiem braku dostępu do wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa PEM. GIOŚ regularnie publikuje dane, które mają na celu wsparcie samorządów w komunikacji z mieszkańcami i rozwianie ich obaw.

Pomimo szybkiego rozwoju sieci 5G, poziom PEM utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Potwierdzają to roczne pomiary przeprowadzane przez GIOŚ. W 2023 roku przeprowadzono analizę 1151 punktów pomiarowych, z której wynika, że średnie maksymalne poziomy pola są znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. Dane uzyskane podczas stałego monitoringu wskazują, że średni maksymalny poziom pola wyniósł tylko 1,45 V/m, co stanowi 2,3% wartości dopuszczalnej. Analiza danych z monitoringu badawczego pokazuje, że średni maksymalny poziom PEM był jeszcze niższy i wyniósł 1,15 V/m (czyli 1,88% wartości dopuszczalnej).

Choć nowe informacje o niskim poziomie promieniowania mogą nie przekonać wszystkich sceptyków, mogą one przyczynić się do zwalczania dezinformacji i wspierać władze lokalne w dialogu z mieszkańcami. Samorządy stają przed wyzwaniem pogodzenia oczekiwań społeczności dotyczących lepszego dostępu do usług telekomunikacyjnych z oporem przed rozbudową niezbędnej infrastruktury.