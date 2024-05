Nowe odkrycie naukowców. Ziemskie pole magnetyczne jest starsze niż myśleliśmy

Najstarsze wyraźne dowody na istnienie pola magnetycznego Ziemi wskazują, że uformowało się ono w ciągu pierwszego miliarda lat istnienia planety. Widać to w skałach odkrytych na Grenlandii, które zachowały zapis pola magnetycznego sprzed 3,7 miliarda lat. Odkrycie to może pomóc naukowcom zrozumieć wczesną historię Ziemi i czynniki, które przyczyniły się do powstania życia.