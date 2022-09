Polacy będą kopcić czym popadnie? "Smród będziemy czuć wszyscy"

- Palenie węglem gorszej jakości lub innymi materiałami, w piecach nieprzystosowanych do pracy w takich warunkach spowoduje znaczny wzrost emisji szeregu niebezpiecznych substancji do środowiska. W paleniskach domowych, w przeciwieństwie do źródeł przemysłowych, zachodzi niecałkowite spalanie (domowe kotły pracują w niższych temperaturach), a co więcej w znaczącej większości nie posiadają one odpowiednich urządzeń oczyszczających i filtrujących, przez co do środowiska zaczną znowu trafiać w niekontrolowanej ilości substancje gazowe, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz zanieczyszczenia pyłowe - wyjaśnia dr Paweł Miśkowiec z Zakładu Chemii Środowiska, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.