Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. Naukowcy badali, skąd pochodzą odpady

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, utworzona przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami, od dawna przykuwa uwagę badaczy, którzy próbują ustalić, jakie śmieci do nie trafiają, skąd pochodzą i kto za nie odpowiada. Jest to duże wyzwanie, bo dryfujące skupisko odpadów ma powierzchnię około 1,6 mln km2, a eksperci szacują, że masa plamy wynosi od 45 do nawet 129 tys. ton. Dla porównania, przeciętne auto waży od 1,2 do 1,6 tony.