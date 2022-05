Kosmiczne zagrożenie z Rosji. Na orbicie pojawiły się nowe odpady

Astrofizyk Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics wyjaśnił natomiast, że wspomniane satelity zostały wyniesione na orbitę przy pomocy rosyjskiej rakiety Proton. Jej górny stopień posiadał dwa małe silniki pomocnicze (znane jako silniki SOZ - Sistema Obespecheniya Zapuska). Są to niewielkich rozmiarów silniki rakietowe, które mogą zostać uruchomione jeszcze przed włączeniem głównego silnika. Dzięki nim uzyskuje się nieznaczne przyśpieszenie macierzystych stopni rakietowych, co pomaga w zapewnieniu prawidłowego umieszczenie paliwa w zbiornikach. Jest to istotne w przypadku ponownego uruchomienia głównego silnika na orbicie.