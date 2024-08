Pojawił się w Tamizie w Londynie. Nie powinno go tam być

"Mamy nadzieję, że znalazł drogę do bardziej rozsądnej lokalizacji w kierunku ujścia Tamizy. Nie ma sposobu, abyśmy mogli go fizycznie przenieść, chyba że utknąłby na mieliźnie. Wszystko, co możemy zrobić, to monitorować go, sprawdzać jego zachowanie i robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że wszyscy na rzece są świadomi, że delfin tam jest i że trzymają się od niego z daleka. Najgorsze jest to, że jeśli ludzie zaczną się do niego zbliżać, może to go bardziej zdezorientować" – skomentowała dyrektor organizacji Julia Cable.