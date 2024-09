Pojawił się w Niemczech. Nie powinno go tam być

Okoliczni mieszkańcy zostali już ostrzeżeni, władze zarządziły również poszukiwania węża, ale póki co nie przyniosły one rezultatów. Wąż ma za to na swoim koncie pierwszy udokumentowany atak - zaatakował psa, który po ugryzieniu zdechł.

Dysfolid to wąż zamieszkujący tereny w Afryce subsaharyjskiej. Jest charakterystyczny głównie dla fauny Mozambiku, Bostwany i Namibii. Dorosłe osobniki dorastają do nawet 2 m długości. Intensywnie zielony kolor jest cechą wyróżniającą samce. Działanie jadu tego węża jest powolne (nawet do 48 godzin), ale zmniejsza krzepliwość krwi i nieleczone ugryzienie może doprowadzić do śmierci (na skutek licznych krwotoków wewnętrznych) nawet dorosłego człowieka.