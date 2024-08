Pojawiają się nad Ukrainą. Ich widok może być złym omenem

Po intensywnych badaniach i zgłoszeniach od licznych świadków udało się ustalić, że za obserwowane zjawisko odpowiadają drony typu Z-16, eksploatowane przez rosyjską armię. Te bezzałogowce są wyposażone w nowoczesny moduł firmy Zala, obejmujący noktowizor oraz laserowy wskaźnik celu Z-16IRQ-V/L. Takie urządzenia służą przede wszystkim do celowania w systemach artyleryjskich oraz w kierowanych bombach i rakietach, w tym w artyleryjskim pocisku "Krasnopol", bombach "KAB-500L", oraz rakietach "Kitolow-2" i X-38MLAE.

Pojawienie się zielonych promieni wiąże się z niebezpieczeństwem wynikającym z wysokiej precyzji systemu naprowadzania tych dronów, co stanowi poważne zagrożenie na polu walki. Z drugiej strony, widoczność laserowego promienia w rosyjskiej technologii wskazuje na potencjalną wadę systemu, która może demaskować obecność drona.

Z-16 to dron wielozadaniowy, oferujący szeroką gamę funkcji dostosowanych do różnych potrzeb – od fotografii i wideografii, po monitorowanie dużych obszarów. Dron Z-16 wyróżnia się przede wszystkim swoją długotrwałą baterią, która pozwala na przemieszczanie się i operowanie w powietrzu przez ponad 40 minut na jednym ładowaniu. To wyjątek wśród dronów w tej kategorii cenowej.