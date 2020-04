Pogoda. Niebezpieczna sytuacja w pięciu województwach. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Niestety, pięknej aurze nie do końca towarzyszyć będą wysokie temperatury. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Pomorzu i Podlasiu - tam od 9 do 11 stopni C. W pozostałej części kraju od 12 do 16 stopni.