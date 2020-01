Pogoda na dziś. Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia IMGW dla ośmiu województw

Pogoda w Polsce minie dziś pod znakiem chłodu, wiatru i niebezpiecznych warunków dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia aż dla ośmiu województw. Ostrzeżenia dotyczą marznących opadów i gołoledzi na drogach.

Najchłodniej będzie dziś na południu Polski. Termometry w Katowicach i Krakowie pokażą maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Tam temperatura sięgnie 6 st. C. W centrum, na zachodzie i północy kraju od 4 do 5 stopni, na południowym wschodzie 3 st. C.