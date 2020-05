Pogoda na 28 maja. IMGW ostrzega: niekorzystne warunki pogodowe w całej Polsce

Termometry również pokażą mniej stopni niż do tej pory - od 15°C do 18°C w centrum kraju, od 18°C do 20°C na wschodzie oraz od 11°C od 14°C w rejonach podgórskich i górach Wiatr przeważnie umiarkowany, chociaż w czasie burz jego prędkość może dojść do 60 km/h.