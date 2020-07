Pogoda na 15 lipca. IMGW ostrzega przed burzami. Sprawdź radar burzowy online

- Burze dziś rozwijać się będą w drugiej połowie dnia na zachodzie Polski. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 20-25 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Najgroźniejsze zjawiska będą występować w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju burz dotyczy również Tatr. Tam jednak nie prognozuje się dużego nasilenia zjawisk towarzyszących - czytamy w komunikacie IMGW udostępnionym na Facebooku.

Czekające nas burze i nawałnice są efektem nadciągania niżu. Prognozuje się również, że temperatura nieznacznie się obniży w ciągu najbliższych dni, jednak dziś niemal wszędzie termometry powinny pokazać co najmniej 20°C.

Radar burzowy online

W związku z tym zachęcamy was do śledzenia aktualnej sytuacji pogodowej, dzięki aplikacjom burzowym lub na radarach burz dostępnych w sieci. Najciekawsze programy do śledzenia pogody polecaliśmy w tym tekście, a poniżej znajdziecie kilka adresów radarów online, które mogą się przydać: