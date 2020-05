Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenie dla dużej części Polski

Temperatura maksymalna sięgnie od 9°C nad morzem i krańcach północno-wschodnich, około 13°C w centrum, do 16°C na południu kraju. Wiatr umiarkowany w większości regionów Polski, jednak na wybrzeżu i wschodzie może osiągnąć od 65 km/h do 80 km/h.

IMGW ostrzega, że niebezpieczne warunki pogodowe utrzymają się najprawdopodobniej przez najbliższe dni. W nocy możemy spodziewać się również większych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyć do końca tygodnia.

Wraz z nimi możemy spodziewać się niekorzystnych warunków biometeorologicznych. Jednak w ciągu dnia będą one poprawiać się do obojętnych. Tylko na południu niekorzystne warunki utrzymają się w najbliższych dniach.

- Subiektywne odczucie termiczne kształtować się będzie rano w zakresie od bardzo zimno do chłodno, a w południe i wieczór od bardzo zimno do komfortowo. Porywisty wiatr na wybrzeżu i w Polsce północno-wschodniej przyczyniać się będzie do obniżenia wartości temperatury odczuwalnej, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia - informuje IMGW.